Последствия российских авиаударов по Харькову и Малой Даниловки (фото, видео)
28 мая около 17:00 россияне совершили авиаудары УМПБ Д-30 по Харькову, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Зафиксировано три попадания в Киевском районе. Повреждены фасады нескольких коммерческих и частных построек. Один из этих боеприпасов попал возле многоквартирного многоэтажного жилого дома.
Сегодня около 16:00 враг нанес авиаудары по Малоданиловской громаде. Последствия всех этих взрывов травмированных пострадавших нет.
По предварительным данным, для атак по Харькову и Малоланиловской ОТГ враг применил УМПБ Д-30.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: россияне, удар, умпб, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 21:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 мая около 17:00 россияне совершили авиаудары УМПБ Д-30 по Харькову, сообщила Харьковская областная прокуратура.".