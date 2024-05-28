Последствия российских авиаударов по Харькову и Малой Даниловки (фото, видео)

28 мая около 17:00 россияне совершили авиаудары УМПБ Д-30 по Харькову, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Зафиксировано три попадания в Киевском районе. Повреждены фасады нескольких коммерческих и частных построек. Один из этих боеприпасов попал возле многоквартирного многоэтажного жилого дома.

Сегодня около 16:00 враг нанес авиаудары по Малоданиловской громаде. Последствия всех этих взрывов травмированных пострадавших нет.

По предварительным данным, для атак по Харькову и Малоланиловской ОТГ враг применил УМПБ Д-30.

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