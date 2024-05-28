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Наслідки російських авіаударів по Харкову та Малій Данилівці (фото, відео)

Події 21:37   28.05.2024
Оксана Якушко
Наслідки російських авіаударів по Харкову та Малій Данилівці (фото, відео)

28 травня близько 17:00 росіяни здійснили авіаудари УМПБ Д-30 по Харкову, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зафіксовано три влучання у Київському районі. Пошкоджено фасади декількох комерційних та приватних будівель. Один з цих боєприпасів влучив біля багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку.

Сьогодні близько 16:00 ворог завдав авіаударів по Малоданилівській громаді. Наслідок всіх цих вибухів травмованих потерпілих осіб немає.

За попередніми даними, для атак по Харкову та по Малоланилівській ТГ ворог застосував УМПБ Д-30.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 21:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 травня близько 17:00 росіяни здійснили авіаудари УМПБ Д-30 по Харкову, повідомила Харківська обласна прокуратура.".