Наслідки російських авіаударів по Харкову та Малій Данилівці (фото, відео)

28 травня близько 17:00 росіяни здійснили авіаудари УМПБ Д-30 по Харкову, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зафіксовано три влучання у Київському районі. Пошкоджено фасади декількох комерційних та приватних будівель. Один з цих боєприпасів влучив біля багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку.

Сьогодні близько 16:00 ворог завдав авіаударів по Малоданилівській громаді. Наслідок всіх цих вибухів травмованих потерпілих осіб немає.

За попередніми даними, для атак по Харкову та по Малоланилівській ТГ ворог застосував УМПБ Д-30.