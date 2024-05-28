Наслідки російських авіаударів по Харкову та Малій Данилівці (фото, відео)
28 травня близько 17:00 росіяни здійснили авіаудари УМПБ Д-30 по Харкову, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Зафіксовано три влучання у Київському районі. Пошкоджено фасади декількох комерційних та приватних будівель. Один з цих боєприпасів влучив біля багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку.
Сьогодні близько 16:00 ворог завдав авіаударів по Малоданилівській громаді. Наслідок всіх цих вибухів травмованих потерпілих осіб немає.
За попередніми даними, для атак по Харкову та по Малоланилівській ТГ ворог застосував УМПБ Д-30.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: росіяни, удар, умпб, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 21:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 травня близько 17:00 росіяни здійснили авіаудари УМПБ Д-30 по Харкову, повідомила Харківська обласна прокуратура.".