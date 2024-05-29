13 штурмов совершили россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Харьковском и Покровском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении украинские воины отразили три вражеских атаки, столько же – еще продолжаются. Россияне нанесли два авиаудара с территории рф по селу Уды и сбросили на Харьковщине КАБ из Шебекино.
Оккупанты не оставляют попыток атаковать украинских защитников на Купянском направлении. Безуспешно пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Невского. С начала суток здесь враг провел 13 штурма. Четыре боя еще продолжаются.
Читайте также: Штурмы в районе Волчанска и удары КАБ: данные Генштаба по состоянию на 13:30
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, россияне, рф, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 22:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Харьковском и Покровском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".