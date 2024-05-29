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13 штурмов совершили россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 22:25   29.05.2024
Оксана Якушко
13 штурмов совершили россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Харьковском и Покровском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении украинские воины отразили три вражеских атаки, столько же – еще продолжаются. Россияне нанесли два авиаудара с территории рф по селу Уды и сбросили на Харьковщине КАБ из Шебекино.

Оккупанты не оставляют попыток атаковать украинских защитников на Купянском направлении. Безуспешно пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Невского. С начала суток здесь враг провел 13 штурма. Четыре боя еще продолжаются.

Читайте также: Штурмы в районе Волчанска и удары КАБ: данные Генштаба по состоянию на 13:30

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 22:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Харьковском и Покровском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".