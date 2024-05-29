13 штурмів здійснили росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Ворог не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Харківському та Покровському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки, стільки ж – ще тривають. Росіяни завдали два авіаудари з території рф по району села Уди та скинули на Харківщині КАБ з Шебекіно.
Окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на Куп’янському напрямку. Безуспішно намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки і Невського. Загалом, з початку доби тут ворог провів 13 штурму. Чотири бої ще тривають.
Читайте також: Штурми в районі Вовчанська та удари КАБами: дані Генштабу ЗСУ станом на 13:30
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, росіяни, рф, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 22:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Харківському та Покровському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".