Штурми в районі Вовчанська та удари КАБами: дані Генштабу ЗСУ станом на 13:30
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку окупанти продовжують штурмові дії у районі Вовчанська. По населеному пункту армія РФ вдарила чотирма КАБами, що були випущені із літаків над територією РФ, з напрямку Бєлгорода, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 13:30.
Також авіація противника скинула по два КАБи у районах населених пунктів Вільча і Нескучне. Ще одного авіаудару росіяни завдали неподалік Білого Колодязя.
На Куп’янському напрямку сьогодні було дві спроби окупантів атакувати українські позиції. Ворожі штурми відбиті неподалік Петропавлівки і Стельмахівки. Бої тривають у районах Синьківки, Новоєгорівки та Степової Новоселівки. Загалом тут відбулося вже 10 бойових зіткнень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, генштаб, ЗСУ, КАБ, направлення, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 14:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти продовжують штурмові дії у районі Вовчанська. По населеному пункту армія РФ вдарила чотирма КАБами, що були випущені із літаків над територією РФ, з напрямку Бєлгорода, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 13:30.".