Штурми в районі Вовчанська та удари КАБами: дані Генштабу ЗСУ станом на 13:30

На Харківському напрямку окупанти продовжують штурмові дії у районі Вовчанська. По населеному пункту армія РФ вдарила чотирма КАБами, що були випущені із літаків над територією РФ, з напрямку Бєлгорода, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 13:30.

Також авіація противника скинула по два КАБи у районах населених пунктів Вільча і Нескучне. Ще одного авіаудару росіяни завдали неподалік Білого Колодязя.

На Куп’янському напрямку сьогодні було дві спроби окупантів атакувати українські позиції. Ворожі штурми відбиті неподалік Петропавлівки і Стельмахівки. Бої тривають у районах Синьківки, Новоєгорівки та Степової Новоселівки. Загалом тут відбулося вже 10 бойових зіткнень.

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