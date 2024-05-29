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Штурми в районі Вовчанська та удари КАБами: дані Генштабу ЗСУ станом на 13:30

Суспільство 14:36   29.05.2024
Вікторія Яковенко
Штурми в районі Вовчанська та удари КАБами: дані Генштабу ЗСУ станом на 13:30 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти продовжують штурмові дії у районі Вовчанська. По населеному пункту армія РФ вдарила чотирма КАБами, що були випущені із літаків над територією РФ, з напрямку Бєлгорода, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 13:30.

Також авіація противника скинула по два КАБи у районах населених пунктів Вільча і Нескучне. Ще одного авіаудару росіяни завдали неподалік Білого Колодязя.

На Куп’янському напрямку сьогодні було дві спроби окупантів атакувати українські позиції. Ворожі штурми відбиті неподалік Петропавлівки і Стельмахівки. Бої тривають у районах Синьківки, Новоєгорівки та Степової Новоселівки. Загалом тут відбулося вже 10 бойових зіткнень.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Штурми в районі Вовчанська та удари КАБами: дані Генштабу ЗСУ станом на 13:30»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 14:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти продовжують штурмові дії у районі Вовчанська. По населеному пункту армія РФ вдарила чотирма КАБами, що були випущені із літаків над територією РФ, з напрямку Бєлгорода, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 13:30.".