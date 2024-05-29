Штурмы в районе Волчанска и удары КАБ: данные Генштаба по состоянию на 13:30
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия в районе Волчанска. По населенному пункту армия РФ ударила четырьмя КАБами, выпущенными из самолетов над территорией РФ, с направления Белгорода, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.
Также авиация противника сбросила по два КАБа в районах населенных пунктов Вильча и Нескучное. Еще один авиаудар россияне нанесли неподалеку от Белого Колодца.
На Купянском направлении сегодня было две попытки оккупантов атаковать украинские позиции. Вражеские штурмы отбиты неподалеку от Петропавловки и Стельмаховки. Бои продолжаются в районах Синьковки, Новоегоровки и Степовой Новоселовки. Всего здесь произошло уже 10 боевых столкновений.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 14:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия в районе Волчанска. По населенному пункту армия РФ ударила четырьмя КАБами, выпущенными из самолетов над территорией РФ, с направления Белгорода, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.".