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Штурмы в районе Волчанска и удары КАБ: данные Генштаба по состоянию на 13:30

Общество 14:36   29.05.2024
Виктория Яковенко
Штурмы в районе Волчанска и удары КАБ: данные Генштаба по состоянию на 13:30 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия в районе Волчанска. По населенному пункту армия РФ ударила четырьмя КАБами, выпущенными из самолетов над территорией РФ, с направления Белгорода, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.

Также авиация противника сбросила по два КАБа в районах населенных пунктов Вильча и Нескучное. Еще один авиаудар россияне нанесли неподалеку от Белого Колодца.

На Купянском направлении сегодня было две попытки оккупантов атаковать украинские позиции. Вражеские штурмы отбиты неподалеку от Петропавловки и Стельмаховки. Бои продолжаются в районах Синьковки, Новоегоровки и Степовой Новоселовки. Всего здесь произошло уже 10 боевых столкновений.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 14:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия в районе Волчанска. По населенному пункту армия РФ ударила четырьмя КАБами, выпущенными из самолетов над территорией РФ, с направления Белгорода, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.".