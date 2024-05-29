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Сертификаты на генераторы и «старлинки» Терехов раздал бизнесменам Харькова

Общество 20:39   29.05.2024
Оксана Якушко
Сертификаты на генераторы и «старлинки» Терехов раздал бизнесменам Харькова Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов вручил сертификаты на получение генераторов и «старлинков» 108 представителям малого бизнеса, сообщает горсовет.

Грантовый конкурс Quick Help на получение оборудования, необходимого для работы во время блекаутов, реализовали при поддержке USAID и фонда Western NIS Enterprise Fund.

Игорь Терехов поблагодарил предпринимателей за то, что, несмотря на постоянные обстрелы, они продолжают работать и поддерживают местную экономику.

«Мы поможем установить все оборудование, сертификаты на которое мы передаем сейчас. К сожалению, все заявки сразу удовлетворить не удалось, но мы продолжим поддерживать предпринимателей и уже вскоре пролонгируем и этот проект, чтобы удовлетворить каждого нуждающегося в альтернативных источниках питания или бесперебойного доступа к связи», — отметил Игорь Терехов.

Читайте также: Еще сотни генераторов передали Харькову: один из них может питать микрорайон

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 20:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов вручил сертификаты на получение генераторов и «старлинков» 108 представителям малого бизнеса, сообщает горсовет.".