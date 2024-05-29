Сертификаты на генераторы и «старлинки» Терехов раздал бизнесменам Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов вручил сертификаты на получение генераторов и «старлинков» 108 представителям малого бизнеса, сообщает горсовет.
Грантовый конкурс Quick Help на получение оборудования, необходимого для работы во время блекаутов, реализовали при поддержке USAID и фонда Western NIS Enterprise Fund.
Игорь Терехов поблагодарил предпринимателей за то, что, несмотря на постоянные обстрелы, они продолжают работать и поддерживают местную экономику.
«Мы поможем установить все оборудование, сертификаты на которое мы передаем сейчас. К сожалению, все заявки сразу удовлетворить не удалось, но мы продолжим поддерживать предпринимателей и уже вскоре пролонгируем и этот проект, чтобы удовлетворить каждого нуждающегося в альтернативных источниках питания или бесперебойного доступа к связи», — отметил Игорь Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Starlink, бизнесмен, генератор, Игорь Терехов, предприниматель, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 20:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов вручил сертификаты на получение генераторов и «старлинков» 108 представителям малого бизнеса, сообщает горсовет.".