Сертификаты на генераторы и «старлинки» Терехов раздал бизнесменам Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов вручил сертификаты на получение генераторов и «старлинков» 108 представителям малого бизнеса, сообщает горсовет.

Грантовый конкурс Quick Help на получение оборудования, необходимого для работы во время блекаутов, реализовали при поддержке USAID и фонда Western NIS Enterprise Fund.

Игорь Терехов поблагодарил предпринимателей за то, что, несмотря на постоянные обстрелы, они продолжают работать и поддерживают местную экономику.

«Мы поможем установить все оборудование, сертификаты на которое мы передаем сейчас. К сожалению, все заявки сразу удовлетворить не удалось, но мы продолжим поддерживать предпринимателей и уже вскоре пролонгируем и этот проект, чтобы удовлетворить каждого нуждающегося в альтернативных источниках питания или бесперебойного доступа к связи», — отметил Игорь Терехов.