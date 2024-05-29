Терехов роздав сертифікати на генератори і «старлінки» бізнесменам Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов вручив сертифікати на отримання генераторів та «старлінків» 108 представникам малого бізнесу, повідомляє міськрада.

Грантовий конкурс «Quick Help» на отримання обладнання, необхідного для роботи під час блекаутів, реалізували за підтримки USAID та фонду Western NIS Enterprise Fund.

Ігор Терехов подякував підприємцям за те, що, попри постійні обстріли, вони продовжують працювати та підтримувати місцеву економіку.

«Ми допоможемо встановити все обладнання, сертифікати на яке передаємо зараз. На жаль, всі заявки відразу задовольнити не вдалося, але ми продовжимо підтримувати підприємців і вже незабаром пролонгуємо і цей проєкт, щоб задовольнити кожного, хто має потребу в альтернативних джерелах живлення чи безперебійного доступу до звʼязку», – зазначив Ігор Терехов.