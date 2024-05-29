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В Харькове было слышно взрыв — Терехов, атакуют ракетами — Мельник

Происшествия 10:32   29.05.2024
Оксана Горун
В Харькове было слышно взрыв — Терехов, атакуют ракетами — Мельник

Около 10:30 29 мая в Харькове прогремел взрыв.

«Пуски вражеских ракет – находитесь в укрытиях!» — прокомментировал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в городе было слышно взрыв.

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 10:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:30 29 мая в Харькове прогремел взрыв".