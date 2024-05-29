В Харькове было слышно взрыв — Терехов, атакуют ракетами — Мельник
Около 10:30 29 мая в Харькове прогремел взрыв.
«Пуски вражеских ракет – находитесь в укрытиях!» — прокомментировал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в городе было слышно взрыв.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Мельник, новости Харькова, ракети, терехов;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:30 29 мая в Харькове прогремел взрыв".