У Харкові було чутно вибух – Терехов, атакують ракетами – Мельник

Близько 10:30 29 травня у Харкові пролунав вибух.

“Пуски ворожих ракет – перебуваєте в укриттях!” – прокоментував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що в місті було чутно вибух.