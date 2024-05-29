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У Харкові було чутно вибух – Терехов, атакують ракетами – Мельник

Події 10:32   29.05.2024
Оксана Горун
У Харкові було чутно вибух – Терехов, атакують ракетами – Мельник

Близько 10:30 29 травня у Харкові пролунав вибух.

“Пуски ворожих ракет – перебуваєте в укриттях!” – прокоментував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що в місті було чутно вибух.

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 10:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:30 29 травня у Харкові пролунав вибух".