У Харкові було чутно вибух – Терехов, атакують ракетами – Мельник
Близько 10:30 29 травня у Харкові пролунав вибух.
“Пуски ворожих ракет – перебуваєте в укриттях!” – прокоментував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що в місті було чутно вибух.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 10:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:30 29 травня у Харкові пролунав вибух".