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20 авиабомб сбросили военные РФ на север Харьковщины — Генштаб ВСУ на 17:00

Происшествия 19:29   02.06.2024
Елена Нагорная
20 авиабомб сбросили военные РФ на север Харьковщины — Генштаб ВСУ на 17:00

20 авиабомб сбросили российские военные на север Харьковщины с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 17:00.

После обеда захватчики с направления Шебекино (РФ) нанесли авиаудар по району села Волчанские Хутора Чугуевского района.

Агрессор провел за сегодня одну атаку неподалеку Старицы. Украинские военные укрепляют оборону и активно истощают наступательный потенциал врага.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 19:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 авиабомб сбросили российские военные на север Харьковщины с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 17:00.".