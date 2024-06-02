20 авиабомб сбросили военные РФ на север Харьковщины — Генштаб ВСУ на 17:00

20 авиабомб сбросили российские военные на север Харьковщины с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 17:00.

После обеда захватчики с направления Шебекино (РФ) нанесли авиаудар по району села Волчанские Хутора Чугуевского района.

Агрессор провел за сегодня одну атаку неподалеку Старицы. Украинские военные укрепляют оборону и активно истощают наступательный потенциал врага.