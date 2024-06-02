20 авиабомб сбросили военные РФ на север Харьковщины — Генштаб ВСУ на 17:00
20 авиабомб сбросили российские военные на север Харьковщины с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 17:00.
После обеда захватчики с направления Шебекино (РФ) нанесли авиаудар по району села Волчанские Хутора Чугуевского района.
Агрессор провел за сегодня одну атаку неподалеку Старицы. Украинские военные укрепляют оборону и активно истощают наступательный потенциал врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 19:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 авиабомб сбросили российские военные на север Харьковщины с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 17:00.".