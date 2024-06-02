20 авіабомб скинули військові РФ на північ Харківщини – Генштаб ЗСУ на 17:00
20 авіабомб скинули російські військові на північ Харківщини з початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 17:00.
Пообіді загарбники з напрямку Шебекіно (РФ) завдали авіаудару по району села Вовчанські Хутори Чугуївського району.
Агресор провів за сьогодні одну атаку неподалік Стариці. Українські військові зміцнюють оборону та активно виснажують наступальний потенціал ворога.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 19:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 авіабомб скинули російські військові на північ Харківщини з початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 17:00".