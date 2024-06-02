20 авіабомб скинули військові РФ на північ Харківщини – Генштаб ЗСУ на 17:00

20 авіабомб скинули російські військові на північ Харківщини з початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 17:00.

Пообіді загарбники з напрямку Шебекіно (РФ) завдали авіаудару по району села Вовчанські Хутори Чугуївського району.

Агресор провів за сьогодні одну атаку неподалік Стариці. Українські військові зміцнюють оборону та активно виснажують наступальний потенціал ворога.