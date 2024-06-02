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20 авіабомб скинули військові РФ на північ Харківщини – Генштаб ЗСУ на 17:00

Події 19:29   02.06.2024
Олена Нагорна
20 авіабомб скинули військові РФ на північ Харківщини – Генштаб ЗСУ на 17:00

20 авіабомб скинули російські військові на північ Харківщини з початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 17:00.

Пообіді загарбники з напрямку Шебекіно (РФ) завдали авіаудару по району села Вовчанські Хутори Чугуївського району.

Агресор провів за сьогодні одну атаку неподалік Стариці. Українські військові зміцнюють оборону та активно виснажують наступальний потенціал ворога.

Читайте також: ГШ: ворог засипав КАБами північ Харківщини і хотів просунутися біля Вовчанська

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 19:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 авіабомб скинули російські військові на північ Харківщини з початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 17:00".