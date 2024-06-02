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DeepState показал, как выглядит Волчанск после трех недель обстрелов войск РФ

Происшествия 09:38   02.06.2024
Елена Нагорная
DeepState показал, как выглядит Волчанск после трех недель обстрелов войск РФ Материалы DeepState

Северная часть Волчанска Харьковской области за три недели практически стерта вражеской артиллерией, от 50 до 80% зданий в городе уничтожены и не подлежат восстановлению, информирует проект DeepState.

«Есть еще целые дома в южной части города, но и им недолго стоять при такой интенсивности. Городские бои в Волчанске продолжаются, хотя их динамика постепенно начала спадать», — пишут аналитики.

Проект также сравнил спутниковые фото Волчанска и оккупированного Донецка. Последний по утверждению вражеской пропаганды «Украина бомбила десять лет».

«Донецк продолжает жить мирной жизнью. За десять лет крика российских пропагандистов и купленных за рубли европейских политиков и художников, город практически не изменился», — констатировали аналитики.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 09:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Северная часть Волчанска Харьковской области за три недели практически стерта вражеской артиллерией, от 50 до 80% зданий в городе уничтожены и не подлежат восстановлению, информирует проект DeepState.".