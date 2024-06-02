DeepState показал, как выглядит Волчанск после трех недель обстрелов войск РФ

Северная часть Волчанска Харьковской области за три недели практически стерта вражеской артиллерией, от 50 до 80% зданий в городе уничтожены и не подлежат восстановлению, информирует проект DeepState.

«Есть еще целые дома в южной части города, но и им недолго стоять при такой интенсивности. Городские бои в Волчанске продолжаются, хотя их динамика постепенно начала спадать», — пишут аналитики.

Проект также сравнил спутниковые фото Волчанска и оккупированного Донецка. Последний по утверждению вражеской пропаганды «Украина бомбила десять лет».

«Донецк продолжает жить мирной жизнью. За десять лет крика российских пропагандистов и купленных за рубли европейских политиков и художников, город практически не изменился», — констатировали аналитики.