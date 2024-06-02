DeepState показав, який вигляд має Вовчанськ після трьох тижнів обстрілів
Північна частина Вовчанська Харківської області за три тижні практично стерта ворожою артилерією, від 50 до 80% будівель у місті знищені та не підлягають відновленню, інформує проєкт DeepState.
“Є ще цілі будинки в південній частині міста, але і їм недовго стояти при такій інтенсивності. Міські бої у Вовчанську тривають, хоч їхня динаміка поступово почала спадати“, – пишуть аналітики.
Проєкт порівняв супутникові знімки Вовчанська та окупованого Донецька. Останній, за твердженням ворожої пропаганди, “Україна бомбила десять років”.
“Донецьк продовжує жити мирним життям. За десять років крику російських пропагандистів та куплених за рублі європейських політиків та митців місто практично не змінилося. Так, вже немає аеропорту та прилеглих будинків, але решта міста навіть у 2022 році відчувала лише вильоти”, – констатували аналітики.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: DeepState, бои, вовчанськ, руйнування, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 09:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Північна частина Вовчанська Харківської області за три тижні практично стерта ворожою артилерією, від 50 до 80% будівель у місті знищені та не підлягають відновленню, інформує проєкт DeepState".