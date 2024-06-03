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Харьковчанин победил на музыкальном конкурсе королевы Елизаветы

Культура 09:21   03.06.2024
Оксана Горун
Харьковчанин победил на музыкальном конкурсе королевы Елизаветы Фото: Дмитрий Удовиченко/facebook

Харьковчанин Дмитрий Удовиченко завоевал гран-при престижного международного конкурса.

«Дмитрий Удовиченко побеждает в конкурсе скрипачей 2024 года! Он получает международное гран-при королевы Елизаветы — премию королевы Матильды в €25 тыс., а также многочисленные концерты в Бельгии и за рубежом. У него также будет честь играть на скрипке Страдивари «Huggins», предоставленной в аренду «Nippon Music Foundation», в течение четырех лет», — сообщили на официальном сайте конкурса.

Конкурс королевы Елизаветы существует уже почти сотню лет — с 1937-го. Его позиционируют как «трамплин для молодых скрипачей, пианистов, певцов и виолончелистов на пороге международной карьеры».  Выдающихся музыкантов награждают в пяти дисциплинах в разные годы: скрипка, вокал, виолончель, фортепиано и композиция.

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По информации «Vere music fund», Удовиченко учился в Харьковской специализированной музыкальной школе под руководством Людмилы Варениной. Он — победитель многих международных музыкальных конкурсов. В том числе получил главный приз на Международном конкурсе скрипачей имени Яши Хейфеца в 2017 году (Литва) и гран-при в 2018 году на «Andrea Postacchini Competition» (Италия). В октябре 2018 года музыкант получил Вторую премию, Приз зрительских симпатий и Приз интернет-сообщества на Международном конкурсе скрипачей Йозефа Йоахима (Германия). Выступал со многими известными оркестрами, в  том числе — и с Харьковским филармоническим оркестром.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 09:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин Дмитрий Удовиченко завоевал гран-при престижного международного конкурса".