Харків’янин переміг на музичному конкурсі королеви Єлизавети
Харків’янин Дмитро Удовиченко завоював гран-прі престижного міжнародного конкурсу.
“Дмитро Удовиченко перемагає в конкурсі скрипалів 2024 року! Він отримує міжнародне гран-прі королеви Єлизавети – премію королеви Матильди в €25 тис., а також численні концерти в Бельгії та за кордоном. Він також матиме честь грати на скрипці Страдіварі “Huggins” 1708, що надана в оренду “Nippon Music Foundation”, протягом чотирьох років”, – повідомили на офіційному сайті конкурсу.
Конкурс королеви Єлизавети існує вже майже сотню років – із 1937-го. Його позиціюють як “трамплін для молодих скрипалів, піаністів, співаків та віолончелістів на порозі міжнародної кар’єри”. Видатних музикантів нагороджують у п’яти дисциплінах у різні роки: скрипка, вокал, віолончель, фортепіано та композиція.
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За інформацією “Vere music fund”, Удовиченко навчався в Харківській спеціалізованій музичній школі під керівництвом Людмили Вареніної. Він – переможець багатьох міжнародних музичних конкурсів. У тому числі отримав головний приз на Міжнародному конкурсі скрипалів імені Яші Хейфеца у 2017 році (Литва) та гран-прі у 2018 році на “Andrea Postacchini Competition” (Італія). У жовтні 2018 року музикант отримав Другу премію, Приз глядацьких симпатій та Приз інтернет-спільноти на Міжнародному конкурсі скрипалів Йозефа Йоахіма (Німеччина). Виступав із багатьма відомими оркестрами, у тому числі – і з Харківським філармонічним оркестром.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 09:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин Дмитро Удовиченко завоював гран-прі престижного міжнародного конкурсу".