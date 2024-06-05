12 штурмов на Купянском и 5 на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ

Враг атакует вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Купянском и Покровском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

В Харьковском направлении россияне сегодня 5 раз пытались выбить наших воинов с позиций. Четыре вражеских атаки украинские защитники успешно отбили, одна в районе Волчанска продолжается.

Противник за сегодня потерял там 114 человек живой силы. Украинские защитники уничтожили бронированную машину, пушку, 7 БпЛА, 6 единиц спецтехники и 4 вражеских склада с боеприпасами.

Оккупанты продолжают давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Пытаются улучшить свои позиции у Дружелюбовки и Чернещины – продолжаются боевые действия.

Россияне совершили 12 штурмов на Купянском направлении. 10 атак ВСУ уже отбили. На данный момент враг потерял 86 человек убитыми и ранеными, уничтожены 3 российских БМП и автомобиль.