12 штурмов на Купянском и 5 на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ
Враг атакует вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Купянском и Покровском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
В Харьковском направлении россияне сегодня 5 раз пытались выбить наших воинов с позиций. Четыре вражеских атаки украинские защитники успешно отбили, одна в районе Волчанска продолжается.
Противник за сегодня потерял там 114 человек живой силы. Украинские защитники уничтожили бронированную машину, пушку, 7 БпЛА, 6 единиц спецтехники и 4 вражеских склада с боеприпасами.
Оккупанты продолжают давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Пытаются улучшить свои позиции у Дружелюбовки и Чернещины – продолжаются боевые действия.
Россияне совершили 12 штурмов на Купянском направлении. 10 атак ВСУ уже отбили. На данный момент враг потерял 86 человек убитыми и ранеными, уничтожены 3 российских БМП и автомобиль.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, россияне, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 21:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг атакует вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Купянском и Покровском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".