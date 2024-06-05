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12 штурмів на Куп’янському і 5 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ

Події 21:46   05.06.2024
Оксана Якушко
12 штурмів на Куп’янському і 5 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ

Ворог атакує вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні 5 разів намагалися вибити наших воїнів з позицій. Чотири ворожі атаки українські захисники успішно відбили, одна у районі Вовчанська триває.

Противник за сьогодні втратив на напрямку 114 осіб живої сили. Українські захисники знищили броньовану машину, гармату, 7 БпЛА, 6 одиниць спецтехніки та 4 ворожих склади з боєприпасами.

Окупанти продовжують тиснути на оборону українських захисників на Куп’янському напрямку. Намагаються покращити свої позиції біля Дружелюбівки і Чернещини – тривають бойові дії.

Росіяни здійснили 12 штурмів на Куп’янському напрямку. 10 атак ЗСУ вже відбилт. Станом на зараз ворог втратив 86 осіб вбитими та пораненими, знищені 3 російських БМП та автомобіль.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 21:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог атакує вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".