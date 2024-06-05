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Аварийные отключения задействовали в Харьковской области – «Укрэнерго»

Общество 22:31   05.06.2024
Оксана Якушко
Аварийные отключения задействовали в Харьковской области – «Укрэнерго»

Аварийные отключения применили в 12 областях Украины, сообщило «Укрэнерго».

Из-за превышения лимитов потребления электроэнергии в 12 областях Украины действуют аварийные отключения света.
В частности, речь идет о Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Одесской, Кировоградской и Запорожской областях.

В «Укрэнерго» сообщили, что возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры. Аварийные отключения отменят, когда области вернутся к определенным ранее лимитам потребления.

Читайте также: Облэнерго предупреждает об отключениях света на Харьковщине: кого коснется

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 22:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аварийные отключения применили в 12 областях Украины, сообщило «Укрэнерго».".