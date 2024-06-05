Аварийные отключения задействовали в Харьковской области – «Укрэнерго»
Аварийные отключения применили в 12 областях Украины, сообщило «Укрэнерго».
Из-за превышения лимитов потребления электроэнергии в 12 областях Украины действуют аварийные отключения света.
В частности, речь идет о Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Одесской, Кировоградской и Запорожской областях.
В «Укрэнерго» сообщили, что возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры. Аварийные отключения отменят, когда области вернутся к определенным ранее лимитам потребления.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: аварийные, аварийные отключения, НЭК "Укрэнерго", світло, свет, Харьковская область, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 22:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аварийные отключения применили в 12 областях Украины, сообщило «Укрэнерго».".