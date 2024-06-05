Аварийные отключения задействовали в Харьковской области – «Укрэнерго»

Аварийные отключения применили в 12 областях Украины, сообщило «Укрэнерго».

Из-за превышения лимитов потребления электроэнергии в 12 областях Украины действуют аварийные отключения света.

В частности, речь идет о Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Одесской, Кировоградской и Запорожской областях.

В «Укрэнерго» сообщили, что возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры. Аварийные отключения отменят, когда области вернутся к определенным ранее лимитам потребления.