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Аварійні відключення задіяли на Харківщині – «Укренерго»

Суспільство 22:31   05.06.2024
Оксана Якушко
Аварійні відключення задіяли на Харківщині – «Укренерго»

Аварійні відключення застосували у 12 областях України, повідомило «Укренерго».

Через перевищення лімітів споживання електроенергії у 12 областях України наразі діють аварійні відключення світла.

Зокрема, йдеться про Харківську, Сумську, Київську, Черкаську, Чернігівську, Івано-Франківську, Рівненську, Волинську, Львівську, Одеську, Кіровоградську та Запорізьку області.

В “Укренерго” повідомили, що можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури. Аварійні відключення скасують, коли області повернуться до окреслених лімітів споживання.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 22:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварійні відключення застосували у 12 областях України, повідомило «Укренерго».".