Аварійні відключення задіяли на Харківщині – «Укренерго»
Аварійні відключення застосували у 12 областях України, повідомило «Укренерго».
Через перевищення лімітів споживання електроенергії у 12 областях України наразі діють аварійні відключення світла.
Зокрема, йдеться про Харківську, Сумську, Київську, Черкаську, Чернігівську, Івано-Франківську, Рівненську, Волинську, Львівську, Одеську, Кіровоградську та Запорізьку області.
В “Укренерго” повідомили, що можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури. Аварійні відключення скасують, коли області повернуться до окреслених лімітів споживання.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: аварийные, аварийные отключения, електроенергія, НЭК "Укрэнерго", світло, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 22:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварійні відключення застосували у 12 областях України, повідомило «Укренерго».".