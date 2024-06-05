Аварійні відключення задіяли на Харківщині – «Укренерго»

Аварійні відключення застосували у 12 областях України, повідомило «Укренерго».

Через перевищення лімітів споживання електроенергії у 12 областях України наразі діють аварійні відключення світла.

Зокрема, йдеться про Харківську, Сумську, Київську, Черкаську, Чернігівську, Івано-Франківську, Рівненську, Волинську, Львівську, Одеську, Кіровоградську та Запорізьку області.

В “Укренерго” повідомили, що можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури. Аварійні відключення скасують, коли області повернуться до окреслених лімітів споживання.