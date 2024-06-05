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Ночью – дождь. Какой будет погода 6 июня в Харькове и области

Погода 20:42   05.06.2024
Оксана Якушко
Ночью – дождь. Какой будет погода 6 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 6 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Ночью местами кратковременный дождь, гроза⚡️.
Днем без существенных осадков. 🌤
Ветер западный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 15 — 20°, днем ​​24 — 29°.

По городу: Ночью кратковременный дождь. Днем без существенных осадков.
Ветер западный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 16 — 18°, днем ​​25 — 27°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 20:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 6 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".