Вночі – дощ. Якою буде погода 6 червня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 6 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі місцями короткочасний дощ🌧, гроза⚡️.
Вдень без істотних опадів.🌤
Вітер західний➡️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 15 – 20°, вдень 24 – 29°.
По місту: Вночі короткочасний дощ🌧. Вдень без істотних опадів🌤.
Вітер західний➡️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 16 – 18°, вдень 25 – 27°.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 20:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 6 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".