Live
  • Вт 04.06.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 40.48
  • EUR 43.89

На Харків та область суне гроза – синоптики

Погода 12:11   04.06.2024
Вікторія Яковенко
На Харків та область суне гроза – синоптики

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 4 червня.

«Вдень 4 червня по області та місту очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Можлива гроза. Якою буде погода 4 червня у Харкові та області

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харків та область суне гроза – синоптики
На Харків та область суне гроза – синоптики
04.06.2024, 12:11
FPV-дрон прикордонників спалив будівлю, де були окупанти на Харківщині (відео)
FPV-дрон прикордонників спалив будівлю, де були окупанти на Харківщині (відео)
04.06.2024, 11:47
Обмежена відстань польоту: Коваленко про розміщення С-300 РФ поблизу кордону
Обмежена відстань польоту: Коваленко про розміщення С-300 РФ поблизу кордону
04.06.2024, 11:01
«Можливо все» – ЗСУ про відкриття ще одного фронту на Харківщині
«Можливо все» – ЗСУ про відкриття ще одного фронту на Харківщині
04.06.2024, 11:22
Головні новини Харкова 4 червня: удар по Куп’янську, обстріли, фронт
Головні новини Харкова 4 червня: удар по Куп’янську, обстріли, фронт
04.06.2024, 11:37
Станцію метро “Холодна гора” в Харкові відкрили для пасажирів
Станцію метро “Холодна гора” в Харкові відкрили для пасажирів
04.06.2024, 10:06

Новини за темою:

20:24
Короткочасний дощ. Якою буде погода у перший день літа у Харкові та області
19:55
Дощ і гроза. Якою буде погода 30 травня у Харкові та області
21:06
Тепло і грози. Якою буде погода 23 травня у Харкові та області
13:42
На Харків та область суне гроза: попередження синоптиків
20:33
Короткочасний дощ, місцями гроза: погода у Харкові й області 20 травня

Ви читали новину: «На Харків та область суне гроза – синоптики»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 12:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 4 червня.".