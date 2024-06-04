На Харків та область суне гроза – синоптики

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 4 червня.

«Вдень 4 червня по області та місту очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.