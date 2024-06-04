На Харьков и область идет гроза – синоптики

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 4 июня.

«Днем 4 июня по области и городу ожидается гроза. I уровень опасности, желтый», – говорится в сообщении.