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На Харьков и область идет гроза – синоптики

Погода 12:11   04.06.2024
Виктория Яковенко
На Харьков и область идет гроза – синоптики

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 4 июня.

«Днем 4 июня по области и городу ожидается гроза. I уровень опасности, желтый», – говорится в сообщении.

Читайте также: Возможны грозы. Какой будет погода 4 июня в Харькове и области

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 12:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 4 июня.".