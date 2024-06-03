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Возможны грозы. Какой будет погода 4 июня в Харькове и области

Погода 20:07   03.06.2024
Оксана Якушко
Возможны грозы. Какой будет погода 4 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 4 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Ночью без существенных осадков.
Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза⚡️.
Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 19°, днем ​​25 — 30°.

Днем небольшой кратковременный дождь🌧.
Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 16 — 18°, днем ​​27 — 29°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 20:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 4 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".