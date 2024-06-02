Днем до +31, возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 3 июня

В понедельник, 3 июня, в Харькове и области — переменная облачность, возможны небольшие кратковременные дожди, местами с грозами.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем 28 — 30, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем 26 — 31 градус.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.