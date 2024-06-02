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Днем до +31, возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 3 июня

Общество 20:02   02.06.2024
Елена Нагорная
Днем до +31, возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 3 июня Фото: Василий Голосный

В понедельник, 3 июня, в Харькове и области — переменная облачность, возможны небольшие кратковременные дожди, местами с грозами.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем 28 — 30, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем 26 — 31 градус.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 20:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 3 июня, в Харькове и области — переменная облачность, возможны небольшие кратковременные дожди, местами с грозами".