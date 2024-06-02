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Удень до +31, можливий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 3 червня

Суспільство 20:02   02.06.2024
Олена Нагорна
Удень до +31, можливий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 3 червня Фото: Василь Голосний

У понеділок, 3 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність, можливі невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, удень 28 – 30, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень 26 – 31 градус.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 20:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 3 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність, можливі невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами".