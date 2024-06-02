Удень до +31, можливий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 3 червня

У понеділок, 3 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність, можливі невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, удень 28 – 30, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень 26 – 31 градус.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.