Live
  • Пн 03.06.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.99

Можлива гроза. Якою буде погода 4 червня у Харкові та області

Погода 20:07   03.06.2024
Оксана Якушко
Можлива гроза. Якою буде погода 4 червня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 4 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі без істотних опадів🌤.

Вдень місцями невеликий короткочасний дощ🌧, гроза⚡️.

Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 14 – 19°, вдень 25 – 30°.

По місту: Вночі без істотних опадів.⭐️ Вдень невеликий короткочасний дощ🌧.

Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 16 – 18°, вдень 27 – 29°.

Читайте також: Удень до +31, можливий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 3 червня

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Близько 60 росіян ЗСУ взяли у полон під Вовчанськом на Харківщині – Волошин
Близько 60 росіян ЗСУ взяли у полон під Вовчанськом на Харківщині – Волошин
03.06.2024, 20:49
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
01.06.2024, 13:25
Можлива гроза. Якою буде погода 4 червня у Харкові та області
Можлива гроза. Якою буде погода 4 червня у Харкові та області
03.06.2024, 20:07
Головний шкідник скоро з’явиться на Харківщині – термінове повідомлення ДПСС
Головний шкідник скоро з’явиться на Харківщині – термінове повідомлення ДПСС
03.06.2024, 16:43
Завтра вимикатимуть світло по всій Україні – є дефіцит в енергосистемі
Завтра вимикатимуть світло по всій Україні – є дефіцит в енергосистемі
03.06.2024, 19:46
16 млн грн хочуть вгатити у ремонт школи Харківщини за 10 км від кордону з РФ
16 млн грн хочуть вгатити у ремонт школи Харківщини за 10 км від кордону з РФ
03.06.2024, 19:00

Новини за темою:

19:55
Дощ і гроза. Якою буде погода 30 травня у Харкові та області
21:02
Вдень невеликий дощ. Якою буде погода 29 травня у Харкові та області
21:06
Тепло і грози. Якою буде погода 23 травня у Харкові та області
20:04
Гроза та дощ. Якою буде погода 21 травня у Харкові та області
22:46
Поступово теплішатиме. Якою буде погода 16 травня у Харкові та області

Ви читали новину: «Можлива гроза. Якою буде погода 4 червня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 20:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 4 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".