Дроны ГПСУ полетали над позициями РФ в районе Волчанска: что поразили (видео)
На Волчанском направлении пограничники поразили пехоту врага и бронеавтомобиль «Тигр».
«Операторы БпЛА пограничной комендатуры «Шквал» 7 Карпатского отряда эффективно полетали над вражескими позициями на Волчанском направлении. FPV-дронами бойцы нанесли огненное поражение пехоте противника и подбили бронеавтомобиль «Тигр», — рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, гпсу, дрони, дроны, пехота, рф, тигр;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении пограничники поразили пехоту врага и бронеавтомобиль «Тигр».".