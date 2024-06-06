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Дроны ГПСУ полетали над позициями РФ в районе Волчанска: что поразили (видео)

Общество 15:42   06.06.2024
Виктория Яковенко
Дроны ГПСУ полетали над позициями РФ в районе Волчанска: что поразили (видео)

На Волчанском направлении пограничники поразили пехоту врага и бронеавтомобиль «Тигр».

«Операторы БпЛА пограничной комендатуры «Шквал» 7 Карпатского отряда эффективно полетали над вражескими позициями на Волчанском направлении. FPV-дронами бойцы нанесли огненное поражение пехоте противника и подбили бронеавтомобиль «Тигр», — рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 15:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении пограничники поразили пехоту врага и бронеавтомобиль «Тигр».".