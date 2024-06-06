Live
  • Чт 06.06.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.13
  • EUR 43.61

Где враг усиливает свои войска на границе с Харьковщиной – комментарий ГПСУ

Общество 12:50   06.06.2024
Виктория Яковенко
Где враг усиливает свои войска на границе с Харьковщиной – комментарий ГПСУ

На границе с Харьковщиной армия РФ продолжает усиливать свои группировки на Липцевском и Волчанском направлениях, где ведутся боевые действия.

«Но все составляющие Сил обороны и Госпогранслужба продолжают сдерживать врага, наносить ему поражение. Также мы видим, что те действия, которые враг продолжает совершать усиление своей группировки напротив границы с Украиной, никогда нельзя исключать, что он захочет перебросить или расширить зону боевых действий на других направлениях, в том числе, в пределах Харьковской области, или даже Сумской», — сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона.

Он добавил, что по информации пограничников, сейчас у врага недостаточно сил для достижения своей стратегической цели.

Читайте также: На Харьковском направлении сегодня враг не штурмовал — Генштаб

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум
ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум
06.06.2024, 07:30
Не так много у них времени, чтобы покинуть Волчанск — Коваленко о ресурсах РФ
Не так много у них времени, чтобы покинуть Волчанск — Коваленко о ресурсах РФ
05.06.2024, 12:59
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
06.06.2024, 08:14
«Деньги вкопали в землю». Нардеп показала фортификации Харьковщины (фото)
«Деньги вкопали в землю». Нардеп показала фортификации Харьковщины (фото)
05.06.2024, 20:23
Главные новости Харькова 6 июня: рекордный пожар, Жадан пошел в армию
Главные новости Харькова 6 июня: рекордный пожар, Жадан пошел в армию
06.06.2024, 13:09
«Сатурн» больше не поплывет: вблизи Крыма ГУР уничтожило буксир РФ (видео)
«Сатурн» больше не поплывет: вблизи Крыма ГУР уничтожило буксир РФ (видео)
06.06.2024, 13:37

Новости по теме:

15:18
Этих сил недостаточно – ВСУ о группировке войск РФ на Харьковском направлении
14:05
Вражескую БМП уничтожили на Харьковщине: видео показали Сухопутные войска ВСУ
11:37
Украинцы не просили о войсках НАТО — Столтенберг
11:11
Если Украина падет, США придется «вмешаться в конфликт» — конгрессмен
11:22
«Прорыв в Харьков» или «перформанс» в приграничье: Машовец посчитал силы РФ

Вы читали новость: «Где враг усиливает свои войска на границе с Харьковщиной – комментарий ГПСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На границе с Харьковщиной армия РФ продолжает усиливать свои группировки на Липцевском и Волчанском направлениях, где ведутся боевые действия.".