Где враг усиливает свои войска на границе с Харьковщиной – комментарий ГПСУ

На границе с Харьковщиной армия РФ продолжает усиливать свои группировки на Липцевском и Волчанском направлениях, где ведутся боевые действия.

«Но все составляющие Сил обороны и Госпогранслужба продолжают сдерживать врага, наносить ему поражение. Также мы видим, что те действия, которые враг продолжает совершать усиление своей группировки напротив границы с Украиной, никогда нельзя исключать, что он захочет перебросить или расширить зону боевых действий на других направлениях, в том числе, в пределах Харьковской области, или даже Сумской», — сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона.

Он добавил, что по информации пограничников, сейчас у врага недостаточно сил для достижения своей стратегической цели.