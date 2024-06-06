Где враг усиливает свои войска на границе с Харьковщиной – комментарий ГПСУ
На границе с Харьковщиной армия РФ продолжает усиливать свои группировки на Липцевском и Волчанском направлениях, где ведутся боевые действия.
«Но все составляющие Сил обороны и Госпогранслужба продолжают сдерживать врага, наносить ему поражение. Также мы видим, что те действия, которые враг продолжает совершать усиление своей группировки напротив границы с Украиной, никогда нельзя исключать, что он захочет перебросить или расширить зону боевых действий на других направлениях, в том числе, в пределах Харьковской области, или даже Сумской», — сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона.
Он добавил, что по информации пограничников, сейчас у врага недостаточно сил для достижения своей стратегической цели.
Читайте также: На Харьковском направлении сегодня враг не штурмовал — Генштаб
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: войска, волчанск, гпсу, граница, Демченко, липцы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где враг усиливает свои войска на границе с Харьковщиной – комментарий ГПСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 12:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На границе с Харьковщиной армия РФ продолжает усиливать свои группировки на Липцевском и Волчанском направлениях, где ведутся боевые действия.".