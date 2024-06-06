Де ворог посилює свої війська на кордоні з Харківщиною – коментар ДПСУ
На кордоні з Харківщиною армія РФ продовжує посилювати свої угрупування на Липцівському та Вовчанському напрямках, де наразі йдуть бойові дії.
«Але всі складові Сил оборони і Держприкордонслужба продовжують стримувати ворога, наносити йому ураження. Також ми бачимо, що ті дії, які ворог продовжує вчиняти щодо посилення свого угрупування навпроти кордону з Україною, ніколи не можна виключати, що він захоче перекинути або розширити зону бойових дій на інших напрямках, в тому числі, в межах Харківської області, або навіть Сумської», – сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону.
Він додав, що за інформацією прикордонників, наразі у ворога недостатньо сил для досягнення своєї стратегічної мети.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, войска, гпсу, граница, Демченко, липцы, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 12:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На кордоні з Харківщиною армія РФ продовжує посилювати свої угрупування на Липцівському та Вовчанському напрямках, де наразі йдуть бойові дії.".