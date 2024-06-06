Live
  • Чт 06.06.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.13
  • EUR 43.61

Де ворог посилює свої війська на кордоні з Харківщиною – коментар ДПСУ

Суспільство 12:50   06.06.2024
Вікторія Яковенко
Де ворог посилює свої війська на кордоні з Харківщиною – коментар ДПСУ

На кордоні з Харківщиною армія РФ продовжує посилювати свої угрупування на Липцівському та Вовчанському напрямках, де наразі йдуть бойові дії.

«Але всі складові Сил оборони і Держприкордонслужба продовжують стримувати ворога, наносити йому ураження. Також ми бачимо, що ті дії, які ворог продовжує вчиняти щодо посилення свого угрупування навпроти кордону з Україною, ніколи не можна виключати, що він захоче перекинути або розширити зону бойових дій на інших напрямках, в тому числі, в межах Харківської області, або навіть Сумської», – сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону.

Він додав, що за інформацією прикордонників, наразі у ворога недостатньо сил для досягнення своєї стратегічної мети.

Читайте також: На Харківському напрямку сьогодні ворог не штурмував – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Сатурн» більше не попливе: поблизу Криму ГУР знищило буксир РФ (відео)
«Сатурн» більше не попливе: поблизу Криму ГУР знищило буксир РФ (відео)
06.06.2024, 13:37
Багатодітна сім’я з Миколаївщини, яка втратила житло, шукала нічліг у Харкові
Багатодітна сім’я з Миколаївщини, яка втратила житло, шукала нічліг у Харкові
05.06.2024, 16:09
Графіки відключень світла у Харкові та області подовжили – обленерго
Графіки відключень світла у Харкові та області подовжили – обленерго
06.06.2024, 13:06
Де ворог посилює свої війська на кордоні з Харківщиною – коментар ДПСУ
Де ворог посилює свої війська на кордоні з Харківщиною – коментар ДПСУ
06.06.2024, 12:50
Трактор наїхав на вибухівку на Харківщині: є постраждалий
Трактор наїхав на вибухівку на Харківщині: є постраждалий
06.06.2024, 12:41
У Вовчанську взяли у полон цілу групу російських штурмовиків (відео)
У Вовчанську взяли у полон цілу групу російських штурмовиків (відео)
06.06.2024, 12:10

Новини за темою:

12:16
На Харківський напрямок РФ перекидає морпіхів та десант з Донбасу – Коваленко
12:10
У Вовчанську взяли у полон цілу групу російських штурмовиків (відео)
10:41
Не встиг до “русского мира”: у Вовчанську затримали місцевого фаната РФ
07:30
ISW: Війська РФ біля Грайворона можуть наступати і в бік Харкова, і Сум
15:37
Синєгубов заявив про «позитивну динаміку» на півночі Харківщини

Ви читали новину: «Де ворог посилює свої війська на кордоні з Харківщиною – коментар ДПСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 12:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На кордоні з Харківщиною армія РФ продовжує посилювати свої угрупування на Липцівському та Вовчанському напрямках, де наразі йдуть бойові дії.".