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Дрони ДПСУ «політали» над позиціями РФ в районі Вовчанська: що вразили (відео)

Суспільство 15:42   06.06.2024
Вікторія Яковенко
Дрони ДПСУ «політали» над позиціями РФ в районі Вовчанська: що вразили (відео)

На Вовчанському напрямку прикордонники вразили піхоту ворога та бронеавтомобіль «Тигр».

«Оператори БпЛА прикордонної комендатури «Шквал» 7 Карпатського загону ефективно політали над ворожими позиціями на Вовчанському напрямку. FPV-дронами бійці завдали вогневе враження піхоті противника та підбили бронеавтомобіль «Тигр», – розповіли у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 15:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вовчанському напрямку прикордонники вразили піхоту ворога та бронеавтомобіль «Тигр».".