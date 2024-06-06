Дрони ДПСУ «політали» над позиціями РФ в районі Вовчанська: що вразили (відео)
На Вовчанському напрямку прикордонники вразили піхоту ворога та бронеавтомобіль «Тигр».
«Оператори БпЛА прикордонної комендатури «Шквал» 7 Карпатського загону ефективно політали над ворожими позиціями на Вовчанському напрямку. FPV-дронами бійці завдали вогневе враження піхоті противника та підбили бронеавтомобіль «Тигр», – розповіли у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, гпсу, дрони, пехота, рф, тигр;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вовчанському напрямку прикордонники вразили піхоту ворога та бронеавтомобіль «Тигр».".