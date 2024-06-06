Дрони ДПСУ «політали» над позиціями РФ в районі Вовчанська: що вразили (відео)

На Вовчанському напрямку прикордонники вразили піхоту ворога та бронеавтомобіль «Тигр».

«Оператори БпЛА прикордонної комендатури «Шквал» 7 Карпатського загону ефективно політали над ворожими позиціями на Вовчанському напрямку. FPV-дронами бійці завдали вогневе враження піхоті противника та підбили бронеавтомобіль «Тигр», – розповіли у Державній прикордонній службі України.