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Тепло и без осадков. Какая будет погода 7 июня в Харькове и области

Погода 20:54   06.06.2024
Оксана Якушко
Тепло и без осадков. Какая будет погода 7 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 7 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 15 — 20°, днем ​​25 — 30°.

По городу: Без осадков.🌤
Ветер северо-западный↘️, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 16 — 18°, днем ​​27 — 29°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 20:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 7 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".