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Тепло і без опадів. Якою буде погода 7 червня у Харкові та області

Погода 20:54   06.06.2024
Оксана Якушко
Тепло і без опадів. Якою буде погода 7 червня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 7 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів.🌤

Вітер північно – західний↘️, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 15 – 20°, вдень 25 – 30°.

По місту: Без істотних опадів.🌤

Вітер північно – західний↘️, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 16 – 18°, вдень 27 – 29°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 20:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 7 червня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".