Почем черешня, абрикосы и овощи в Харькове: данные мэрии

Пресс-служба Харьковского горсовета привела данные мониторинга цен на сезонные овощи и фрукты в Харькове.

В горсовете отметили: ассортимент фруктов на рынках и в супермаркетах города расширяется.

«Так, в продаже уже есть черешня (100-170 грн/кг) и абрикосы (90-150 грн/кг)», — сообщили в горсовете.

Клубника, которая появилась на прилавках раньше, постепенно дешевеет — по данным мониторинга, она уже «потеряла» 15% стоимости. Кило обойдется в 70-110 грн/кг.

Также дешевеют огурцы (цена снизилась на 40% — за месяц), помидоры (на 13%), кабачки (на 40%), молодая картошка (на 49%) и капуста (на 65%). Цены на овощи сейчас следующие:

💰огурцы — от 30 до 60 грн/кг;

💰помидоры красные – от 65 до 90 грн/кг;

💰капуста ранняя – от 10 до 13 грн/кг;

💰картофель – от 26 до 40 грн/кг;

💰кабачки – от 28 до 40 грн/кг.

«На рынке Харькова представлены овощи и фрукты из Украины, Турции, Азербайджана, Израиля», — уточнили в горсовете.