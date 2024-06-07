Почем черешня, абрикосы и овощи в Харькове: данные мэрии
Пресс-служба Харьковского горсовета привела данные мониторинга цен на сезонные овощи и фрукты в Харькове.
В горсовете отметили: ассортимент фруктов на рынках и в супермаркетах города расширяется.
«Так, в продаже уже есть черешня (100-170 грн/кг) и абрикосы (90-150 грн/кг)», — сообщили в горсовете.
Клубника, которая появилась на прилавках раньше, постепенно дешевеет — по данным мониторинга, она уже «потеряла» 15% стоимости. Кило обойдется в 70-110 грн/кг.
Также дешевеют огурцы (цена снизилась на 40% — за месяц), помидоры (на 13%), кабачки (на 40%), молодая картошка (на 49%) и капуста (на 65%). Цены на овощи сейчас следующие:
💰огурцы — от 30 до 60 грн/кг;
💰помидоры красные – от 65 до 90 грн/кг;
💰капуста ранняя – от 10 до 13 грн/кг;
💰картофель – от 26 до 40 грн/кг;
💰кабачки – от 28 до 40 грн/кг.
«На рынке Харькова представлены овощи и фрукты из Украины, Турции, Азербайджана, Израиля», — уточнили в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 11:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета привела данные мониторинга цен на сезонные овощи и фрукты в Харькове".