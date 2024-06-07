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Скільки коштують абрикоси, черешня та овочі в Харкові: дані мерії

Економіка 11:11   07.06.2024
Оксана Горун
Скільки коштують абрикоси, черешня та овочі в Харкові: дані мерії

Пресслужба Харківської міськради навела дані моніторингу цін на сезонні овочі та фрукти в Харкові.

У міськраді зазначили: асортимент фруктів на ринках та в супермаркетах міста розширюється.

“Так, у продажу вже є черешня (100-170 грн/кг) та абрикоси (90-150 грн/кг)”, – повідомили в міськраді.

Полуниця, яка з’явилася на прилавках раніше, поступово дешевшає – за даними моніторингу, вона вже “втратила” 15% вартості. Кіло коштуватиме 70-110 грн/кг.

Також дешевшають огірки (ціна знизилася на 40% – за місяць), помідори (на 13%), кабачки (на 40%), молода картопля (на 49%) та капуста (на 65%). Ціни на овочі зараз такі:

💰огірки – від 30 до 60 грн/кг;

💰помідори червоні – від 65 до 90 грн/кг;

💰капуста рання – від 10 до 13 грн/кг;

💰картопля – від 26 до 40 грн/кг;

💰кабачки – від 28 до 40 грн/кг.

“На ринку Харкова представлені овочі та фрукти з України, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю”, – уточнили в міськраді.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської міськради навела дані моніторингу цін на сезонні овочі та фрукти в Харкові".