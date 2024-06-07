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Терехов рассказал, чем гордится в Харькове и чего городу не хватает

Общество 15:38   07.06.2024
Виктория Яковенко
Терехов рассказал, чем гордится в Харькове и чего городу не хватает

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал Всеукраинский муниципальный опрос, согласно которому 83% горожан испытывают гордость за то, что являются жителями Харькова. Это самый высокий показатель среди украинских городов.

«Я прежде всего горжусь харьковчанами, горжусь нашим родным городом. Я тоже очень горжусь, что я живу в Харькове, родился в Харькове. Мы обожаем свой город и защищаем, и будем защищать», — сказал мэр.

Он также сообщил, чего сейчас не хватает городу.

«Нам не хватает современных систем ПВО, об этом мы не раз говорили. Чтобы не было такого ужаса, который был в мае. Когда были ужасающие «прилеты», взрывы. Сколько человек погибло, сколько было ранено. За май месяц мы имели воздушных тревог 500 часов. Это ужасно», – отметил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 15:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал Всеукраинский муниципальный опрос, согласно которому 83% горожан испытывают гордость за то, что являются жителями Харькова. Это самый высокий показатель среди украинских городов.".