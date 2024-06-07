Терехов розповів, чим пишається у Харкові та чого місту не вистачає

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував Всеукраїнське муніципальне опитування, згідно з яким 83% містян відчувають гордість за те, що є жителями Харкова. Це найвищий показник серед українських міст.

«Я перш за все пишаюсь незламними харків’янами, пишаюсь нашим рідним містом. Я теж дуже пишаюсь, що я живу в Харкові, народився у Харкові. Ми обожнюємо своє місто, і захищаємо, і будемо захищати», – сказав мер.

Він також повідомив, чого наразі не вистачає місту.

«Нам бракує сучасних систем ППО, про це ми неодноразово казали. Щоб не було такого жахіття, яке було у травні. Коли були жахливі «прильоти», вибухи. Скільки людей загинули, скільки було поранено. За травень місяць ми мали повітряних тривог 500 годин. Це жахливо», – зазначив Терехов.