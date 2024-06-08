Live
  • Сб 08.06.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 40.15
  • EUR 43.63

Гроза будет в Харькове и области во второй половине дня 8 июня — синоптики

Погода 12:05   08.06.2024
Оксана Горун
Гроза будет в Харькове и области во второй половине дня 8 июня — синоптики Фото: МГ «Объектив»

Харьковский  региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области.

«Во второй половине дня 8 июня с сохранением до конца суток по области и городу ожидается гроза», — предупредили в гидрометцентре.

Читайте также: Масштабный пожар в Харькове: в ГСЧС сообщили, что горит (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Масштабный пожар в Харькове: в ГСЧС сообщили, что горит (видео)
Масштабный пожар в Харькове: в ГСЧС сообщили, что горит (видео)
08.06.2024, 11:14
Пожар в Харькове тушит почти сотня спасателей (фото)
Пожар в Харькове тушит почти сотня спасателей (фото)
08.06.2024, 12:32
Терехов рассказал, чем гордится в Харькове и чего городу не хватает
Терехов рассказал, чем гордится в Харькове и чего городу не хватает
07.06.2024, 15:38
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
06.06.2024, 08:14
Главные новости Харькова 8.06: пожар, бои в Волчанске и Глубоком, будет гроза
Главные новости Харькова 8.06: пожар, бои в Волчанске и Глубоком, будет гроза
08.06.2024, 12:41
Гроза будет в Харькове и области во второй половине дня 8 июня — синоптики
Гроза будет в Харькове и области во второй половине дня 8 июня — синоптики
08.06.2024, 12:05

Новости по теме:

20:55
Стихия разгуляется в Харькове и области — прогноз погоды на 5 июня
15:54
Шквалы, град и гроза: на Харьковщине в среду – I уровень опасности
12:11
На Харьков и область идет гроза – синоптики
20:24
Кратковременный дождь. Каким будет первый день лета в Харькове и области
19:55
Дождь и гроза. Какой будет погода 30 мая в Харькове и области

Вы читали новость: «Гроза будет в Харькове и области во второй половине дня 8 июня — синоптики»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 12:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский  региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области".