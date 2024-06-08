Гроза будет в Харькове и области во второй половине дня 8 июня — синоптики
Фото: МГ «Объектив»
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области.
«Во второй половине дня 8 июня с сохранением до конца суток по области и городу ожидается гроза», — предупредили в гидрометцентре.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 12:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области".