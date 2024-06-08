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Гроза буде в Харкові та області у другій половині дня 8 червня – синоптики

Погода 12:05   08.06.2024
Оксана Горун
Гроза буде в Харкові та області у другій половині дня 8 червня – синоптики

Харківський регіональний центр із гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області.

“У другій половині дня 8 червня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікується гроза”, – попередили в гідрометцентрі.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 12:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області".