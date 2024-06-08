Гроза и жара: прогноз погоды в Харькове и области на 9 июня

9 июня в Харькове и области продолжит бушевать стихия. Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях.

«9 июня по области и городу ожидается гроза», — предупредили синоптики.

По прогнозу гидрометцентра, и днем, и ночью 9 июня в Харькове будет кратковременный дождь. Сильного ветра не обещают: скорость сохранится от 7 до 12 м/с. Такой же будет погода и в области.

Температура воздуха ночью в Харькове будет 15 — 17°, в области — 13 — 18°. А днем в городе — 26 — 28º, в области — 24 — 29º.