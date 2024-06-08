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Гроза и жара: прогноз погоды в Харькове и области на 9 июня

Погода 21:19   08.06.2024
Оксана Горун
Гроза и жара: прогноз погоды в Харькове и области на 9 июня Фото: соцсети

9 июня в Харькове и области продолжит бушевать стихия. Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях.

«9 июня по области и городу ожидается гроза», — предупредили синоптики.

По прогнозу гидрометцентра, и днем, и ночью 9 июня в Харькове будет кратковременный дождь. Сильного ветра не обещают: скорость сохранится от 7 до 12 м/с. Такой же будет погода  и в области.

Температура воздуха ночью в Харькове будет 15 — 17°, в области — 13 — 18°. А днем в городе — 26 — 28º, в области — 24 — 29º.

Читайте также: Гроза будет в Харькове и области во второй половине дня 8 июня — синоптики

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 21:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 июня в Харькове и области продолжит бушевать стихия. Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях".