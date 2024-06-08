Гроза та спека: прогноз погоди в Харкові та області на 9 червня
9 червня в Харкові та області продовжить вирувати стихія. Синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища.
“9 червня по області та місту очікується гроза”, – попередили синоптики.
За прогнозом гідрометцентру, і вдень, і вночі 9 червня в Харкові буде короткочасний дощ. Сильного вітру не обіцяють: швидкість збережеться від 7 до 12 м/с. Такою самою буде погода і в області.
Температура повітря вночі в Харкові буде 15 – 17°, в області – 13 – 18°. А вдень у місті – 26 – 28º, в області – 24 – 29º.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 21:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 червня в Харкові та області продовжить вирувати стихія. Синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища".