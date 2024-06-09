Live
  • Вс 09.06.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 40.15
  • EUR 43.63

На Харьковском направлении продолжается бой возле Глубокого – Генштаб ВСУ

Происшествия 15:36   09.06.2024
Оксана Якушко
На Харьковском направлении продолжается бой возле Глубокого – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении уже третья атака сегодня, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне применяли КАБы из Шебекино по селам Белый Колодец и Тихое. Авиаракетами атаковали район Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении общее количество атак россиян уже семь, из них две у сел Невское Луганской области  и Песчаное Харьковской области еще продолжаются.

Читайте также: На Купянском направлении продолжаются 6 штурмов россиян – Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
США и Британия потрясены «жаждой власти» помощника Зеленского Ермака – Times
США и Британия потрясены «жаждой власти» помощника Зеленского Ермака – Times
09.06.2024, 13:17
Провал с фортификациями на Харьковщине связывают с Тимошенко – The Times
Провал с фортификациями на Харьковщине связывают с Тимошенко – The Times
09.06.2024, 13:47
Главные новости Харькова 9.06: погибший и раненые из-за обстрелов РФ, Генштаб
Главные новости Харькова 9.06: погибший и раненые из-за обстрелов РФ, Генштаб
09.06.2024, 15:40
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
06.06.2024, 08:14
О котельных уже договорились: Шмыгаль убежден, что Харьков подготовят к зиме
О котельных уже договорились: Шмыгаль убежден, что Харьков подготовят к зиме
07.06.2024, 20:53
Склад боеприпасов детонирует и пылает в Белгородской области (видео)
Склад боеприпасов детонирует и пылает в Белгородской области (видео)
09.06.2024, 16:37

Новости по теме:

14:32
На Купянском направлении продолжаются 6 штурмов россиян – Генштаб ВСУ
12:17
Около 10 «Шахедов» атаковали Харьковщину, под ударом – очередная база отдыха
21:46
12 штурмов на Купянском и 5 на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ
11:11
Атака «Шахедов» на Украину: один БпЛА сбили над Харьковщиной
21:12
15 штурмов совершили россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «На Харьковском направлении продолжается бой возле Глубокого – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 15:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении уже третья атака сегодня, сообщил Генштаб ВСУ.".