На Харьковском направлении продолжается бой возле Глубокого – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении уже третья атака сегодня, сообщил Генштаб ВСУ.
Россияне применяли КАБы из Шебекино по селам Белый Колодец и Тихое. Авиаракетами атаковали район Волчанских Хуторов.
На Купянском направлении общее количество атак россиян уже семь, из них две у сел Невское Луганской области и Песчаное Харьковской области еще продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, глубокое, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 15:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении уже третья атака сегодня, сообщил Генштаб ВСУ.".