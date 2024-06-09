На Харьковском направлении продолжается бой возле Глубокого – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении уже третья атака сегодня, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне применяли КАБы из Шебекино по селам Белый Колодец и Тихое. Авиаракетами атаковали район Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении общее количество атак россиян уже семь, из них две у сел Невское Луганской области и Песчаное Харьковской области еще продолжаются.