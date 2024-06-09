На Купянском направлении продолжаются 6 штурмов россиян – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении россияне атакуют у Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского, сообщил Генштаб ВСУ.
Россияне из Шебекино и Белгорода наносили авиаудары по населенным пунктам Липцы, Старица, Волчанск, Веселое, Старый Салтов, Степовая Новоселовка, Купянск, Новоегоровка Харьковской области.
На Харьковском направлении отбиты две атаки российских оккупантов в Волчанске и возле Липцев. Позиции не утратили.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, россияне, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 14:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне атакуют у Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского, сообщил Генштаб ВСУ.".