На Купянском направлении продолжаются 6 штурмов россиян – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне атакуют у Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне из Шебекино и Белгорода наносили авиаудары по населенным пунктам Липцы, Старица, Волчанск, Веселое, Старый Салтов, Степовая Новоселовка, Купянск, Новоегоровка Харьковской области.

На Харьковском направлении отбиты две атаки российских оккупантов в Волчанске и возле Липцев. Позиции не утратили.