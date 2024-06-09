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На Купянском направлении продолжаются 6 штурмов россиян – Генштаб ВСУ

Происшествия 14:32   09.06.2024
Оксана Якушко
На Купянском направлении продолжаются 6 штурмов россиян – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне атакуют у Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне из Шебекино и Белгорода наносили авиаудары по населенным пунктам Липцы, Старица, Волчанск, Веселое, Старый Салтов, Степовая Новоселовка, Купянск, Новоегоровка Харьковской области.

На Харьковском направлении отбиты две атаки российских оккупантов в Волчанске и возле Липцев. Позиции не утратили.

Читайте также: ВСУ отвоевали позиции на севере Волчанска — эксперт BILD Рёпке

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 14:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне атакуют у Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского, сообщил Генштаб ВСУ.".