На Куп’янському напрямку тривають 6 штурмів росіян – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни атакують біля Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни з Шебекіно та Бєлгорода (рф) завдавали авіаційних ударів по населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанськ, Веселе, Старий Салтів, Степова Новоселівка, Куп’янськ, Новоєгорівка Харківської області.

На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів у Вовчанську та біля Липців. Позиції не втратили.