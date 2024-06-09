На Куп’янському напрямку тривають 6 штурмів росіян – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку росіяни атакують біля Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського, повідомив Генштаб ЗСУ.
Росіяни з Шебекіно та Бєлгорода (рф) завдавали авіаційних ударів по населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанськ, Веселе, Старий Салтів, Степова Новоселівка, Куп’янськ, Новоєгорівка Харківської області.
На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів у Вовчанську та біля Липців. Позиції не втратили.
Читайте також: ЗСУ відвоювали позиції на півночі Вовчанська – експерт BILD Рьопке
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, росіяни, Харьковское направление, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Куп’янському напрямку тривають 6 штурмів росіян – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 14:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни атакують біля Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського, повідомив Генштаб ЗСУ.".