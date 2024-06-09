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На Куп’янському напрямку тривають 6 штурмів росіян – Генштаб ЗСУ

Події 14:32   09.06.2024
Оксана Якушко
На Куп’янському напрямку тривають 6 штурмів росіян – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни атакують біля Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни з Шебекіно та Бєлгорода (рф) завдавали авіаційних ударів по населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанськ, Веселе, Старий Салтів, Степова Новоселівка, Куп’янськ, Новоєгорівка Харківської області.

На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів у Вовчанську та біля Липців. Позиції не втратили.

Читайте також: ЗСУ відвоювали позиції на півночі Вовчанська – експерт BILD Рьопке

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 14:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни атакують біля Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського, повідомив Генштаб ЗСУ.".