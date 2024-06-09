На Харківському напрямку триває бій біля Глибокого – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямі вже третя атака сьогодні, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни застосовували КАБи з Шебекіно по селах Білий Колодязь та Тихе. Авіаракетами атакували район Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку загальна кількість атак росіян уже сім, з них дві біля сіл Невське Луганської області та Піщане Харківської області ще продовжуються.