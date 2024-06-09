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На Харківському напрямку триває бій біля Глибокого – Генштаб ЗСУ

Події 15:36   09.06.2024
Оксана Якушко
На Харківському напрямку триває бій біля Глибокого – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямі вже третя атака сьогодні, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни застосовували КАБи з Шебекіно по селах Білий Колодязь та Тихе. Авіаракетами атакували район Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку загальна кількість атак росіян уже сім, з них дві біля сіл Невське Луганської області та Піщане Харківської області ще продовжуються.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 15:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямі вже третя атака сьогодні, повідомив Генштаб ЗСУ.".