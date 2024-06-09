На Харківському напрямку триває бій біля Глибокого – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямі вже третя атака сьогодні, повідомив Генштаб ЗСУ.
Росіяни застосовували КАБи з Шебекіно по селах Білий Колодязь та Тихе. Авіаракетами атакували район Вовчанських Хуторів.
На Куп’янському напрямку загальна кількість атак росіян уже сім, з них дві біля сіл Невське Луганської області та Піщане Харківської області ще продовжуються.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, бой, Генштаб ЗСУ, глубокое, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 15:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямі вже третя атака сьогодні, повідомив Генштаб ЗСУ.".