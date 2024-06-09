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Село Глубокое на Харьковском направлении, вероятно, захватили россияне — ISW

Происшествия 08:21   09.06.2024
Оксана Якушко
Село Глубокое на Харьковском направлении, вероятно, захватили россияне — ISW

На карте село Глубокое, что на севере Харьковской области, обозначено, как оккупированное, сообщает Институт изучения войны «(ISW).

Россияне могли захватить село Глубокое, что к северу от села Липцы. На геолокационных кадрах ISW оккупанты продвинулись на юг Глубокого и, вероятно, оккупировали населенный пункт.

Российский блогер заявил 8 июня, что украинские силы провели успешную контратаку и продвинулись к окраинам Глубокого, но другой российский блогер опроверг это утверждение. Российский источник заявил, что украинские силы, вероятно, вытеснили российские войска из дачного района к северу от Липцов и к юго-западу от Глубокого.

Российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Купянска и продолжили наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокированные кадры показывают, что российские войска добились ограниченного наступления к северо-востоку от Степной Новоселовки (к юго-востоку от Купянска).

Российские войска начали наступление к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; юго-восточнее Купянска в районе Песчанного, Ивановки и Андреевки; к северо-западу от Кременной вблизи Макеевки, Невского, Дружелюбовки, Новосадового и Грековки; западнее Кременной в районе Терного и Торского; и юго-западнее Кременной в районе Серебрянского лесничества 7 и 8 июня.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 08:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На карте село Глубокое, что на севере Харьковской области, обозначено, как оккупированное, сообщает Институт изучения войны «(ISW).".