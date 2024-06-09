Село Глибоке на Харківському напрямку, ймовірно, захопили росіяни – ISW
На карті село Глибоке, що на півночі Харківської області, позначене як окуповане, повідомляє Інститут вивчення війни” (ISW).
Росіяни могли захопити село Глибоке, що на північ від Липців. На геолокаційних кадрах ISW окупанти просунулися на південь Глибокого та, ймовірно, окупували населений пункт.
Російський блогер заявив 8 червня, що українські сили провели успішну контратаку і просунулися до околиць Глибокого, але інший російський блогер спростував це твердження. Російське джерело заявило, що українські сили, ймовірно, витіснили російські війська з дачного району на північ від Липців та на південний захід від Глибокого.
Російські війська нещодавно трохи просунулися на південний схід від Куп’янська і продовжили наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна. Геолоковані кадри показують, що російські війська досягли обмеженого наступу на північний схід від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська).
Російські війська почали наступ на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на південний схід від Куп’янська в районі Піщаного, Іванівки та Андріївки; на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки, Невського, Дружелюбівки, Новосадового та Греківки; на захід від Кремінної в районі Терного та Торського; та на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва 7 та 8 червня.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 08:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На карті село Глибоке, що на півночі Харківської області, позначене як окуповане, повідомляє Інститут вивчення війни” (ISW).".