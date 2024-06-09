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Жарко и без дождя. Какой будет погода 10 июня в Харькове и области

Погода 21:35   09.06.2024
Оксана Якушко
Жарко и без дождя. Какой будет погода 10 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 10 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Облачно.
Без существенных осадков.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 19º тепла, днем ​​27 — 32º тепла

По городу: Небольшая облачность.

Без существенных осадков.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 15 — 17º тепла, днем ​​29 — 31º тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 21:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".