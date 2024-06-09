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Спекотно і без дощу. Якою буде погода 10 червня у Харкові та області

Погода 21:35   09.06.2024
Оксана Якушко
Спекотно і без дощу. Якою буде погода 10 червня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 10 червня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

По області: Мінлива хмарність.🌥

Без істотних опадів.🌤

Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 14 – 19º тепла, вдень 27 – 32º тепла

По місту: Мінлива хмарність.🌥

Без істотних опадів.🌤

Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 15 – 17º тепла, вдень 29 – 31º тепла.

Читайте також: Гроза та спека: прогноз погоди в Харкові та області на 9 червня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 21:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 червня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".