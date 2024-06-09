Спекотно і без дощу. Якою буде погода 10 червня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 10 червня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
По області: Мінлива хмарність.🌥
Без істотних опадів.🌤
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 14 – 19º тепла, вдень 27 – 32º тепла
По місту: Мінлива хмарність.🌥
Без істотних опадів.🌤
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 15 – 17º тепла, вдень 29 – 31º тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 21:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 червня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".